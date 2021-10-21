Подруги Анастасии Макеевой подозревают, что Роман Мальков опаивает ее

Москва, 21 октября. Актриса Анастасия Макеева могла оказаться под полным контролем нового мужа, бизнесмена Романа Малькова. Об этом сообщили обеспокоенные подруги звезды в эфире канала «Россия-1».

Анастасия Макеева с головой окунулась в театральную карьеру и отношения с новым мужем, бизнесменом Романом Мальковым. На этом фоне звезда отдалилась от близких друзей и все реже поддерживает с ними связь. Однако подруги уверены: именно Мальков ограничил общение жены и, возможно, пытается опоить ее. Об этом рассказала подруга Макеевой

«Роман опаивает Настю, я пытаюсь спасти, но ситуация с каждым днем усугубляется. Мы дружили восемь лет, но сейчас ничего нет», — поделилась подруга актрисы в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Помимо попыток опоить Макееву, Малькова также обвинили в контроле за личной перепиской звезды. Так, подруги заподозрили, что именно новый муж отвечает на сообщения актрисы, а не она сама. Кроме того, участница шоу Тамара Космынина призналась, что Макеева всегда «была падкой на мужчин» и слишком доверяла своим ухажерам.

Несмотря на слухи, Мальков счастлив в браке с Макеевой. Недавно бизнесмен признался, что надеется создать большую семью с актрисой, как только она отдохнет, передает «Вечерняя Москва».

Обсуждение возлюбленных Макеевой произошло после скандала, который развернулся вокруг звезды из-за романа с аферистом. Так, артистка состояла в виртуальных отношениях с ухажером, который оказался женщиной.