Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 17:08
17:05
Происшествия
Убийцу пожилой матери-инвалида приговорили к 12 годам тюрьмы на Кубани
17:04
Общество
Власти Сочи ожидают прибытия 120 тысяч туристов в период нерабочих дней
17:03
Политика
В МИД РФ раскритиковали главу Пентагона за поощрение реваншистских настроений Киева
17:03
Общество
Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19
17:03
Общество
Нерабочие дни объявлены в Вологодской области с 30 октября по 7 ноября
17:03
Политика
Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
17:03
Общество
Общественница Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
17:03
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
17:02
Экономика
Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
17:02
Спорт
Уткин сравнил Дзюбу с котом Матроскиным после матча ЛЧ с «Ювентусом»
Все новости

Подруги Анастасии Макеевой подозревают, что Роман Мальков опаивает ее
Шоу-бизнес
Подруги Анастасии Макеевой подозревают, что Роман Мальков опаивает ее
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 21 октября. Актриса Анастасия Макеева могла оказаться под полным контролем нового мужа, бизнесмена Романа Малькова. Об этом сообщили обеспокоенные подруги звезды в эфире канала «Россия-1».

Анастасия Макеева с головой окунулась в театральную карьеру и отношения с новым мужем, бизнесменом Романом Мальковым. На этом фоне звезда отдалилась от близких друзей и все реже поддерживает с ними связь. Однако подруги уверены: именно Мальков ограничил общение жены и, возможно, пытается опоить ее. Об этом рассказала подруга Макеевой

«Роман опаивает Настю, я пытаюсь спасти, но ситуация с каждым днем усугубляется. Мы дружили восемь лет, но сейчас ничего нет», — поделилась подруга актрисы в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Помимо попыток опоить Макееву, Малькова также обвинили в контроле за личной перепиской звезды. Так, подруги заподозрили, что именно новый муж отвечает на сообщения актрисы, а не она сама. Кроме того, участница шоу Тамара Космынина призналась, что Макеева всегда «была падкой на мужчин» и слишком доверяла своим ухажерам.

Несмотря на слухи, Мальков счастлив в браке с Макеевой. Недавно бизнесмен признался, что надеется создать большую семью с актрисой, как только она отдохнет, передает «Вечерняя Москва».

Обсуждение возлюбленных Макеевой произошло после скандала, который развернулся вокруг звезды из-за романа с аферистом. Так, артистка состояла в виртуальных отношениях с ухажером, который оказался женщиной.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Подруги Анастасии Макеевой подозревают, что Роман Мальков опаивает ее
звезды макеева мальков
Комментировать