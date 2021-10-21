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Новак предупредил о рисках подорожания сельхозпродукции из-за газового кризиса в ЕС
Экономика
Новак предупредил о рисках подорожания сельхозпродукции из-за газового кризиса в ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 октября. Напряженная ситуация на европейском энергетическом рынке приводит к закрытию многих производств, в том числе удобрений, а это, в свою очередь, провоцирует рост цен на товары, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Все эти факторы в том числе создают риск нового витка подорожания сельскохозяйственной продукции. Выступая на совещании президента России с членами правительства, Новак также отметил, что текущая ситуация на мировом рынке газа негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях.

«Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40–50% аммиачных мощностей — это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», — добавил вице-премьер.

На форуме «Российская энергетическая неделя» Новак заявил, что Евросоюз придерживается принципа «на авось» при формировании запасов голубого топлива в подземных хранилищах газа. То есть потребители вынуждены «пожинать плоды» несбалансированности политики Брюсселя.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) подтверждала, что подорожание аммиака приведет к сокращению производства удобрений. Без них почти невозможно выращивать пшеницу твердых сортов, из которой делают муку, хлеб и макаронные изделия. Как следствие, цены на эти категории товаров взлетят, пишет «ФедералПресс».

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новак сельхозпродукция рост цен цены на газ энергокризис газовый кризис
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