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Гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф намекнула на съемки сиквела «Дюны»
Общество
Гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф намекнула на съемки сиквела «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 21 октября. Студия Warner Bros. готова дать зеленый свет продолжению блокбастера «Дюна» Дени Вильнева. Глава WarnerMedia Энн Сарнофф затронула эту тему в беседе с журналистами.

Стриминг-сервис HBO Max готовится к цифровой премьере научно-фантастического блокбастера «Дюна» 21 октября. Гибридный прокат оказал влияние на кассовые сборы высокобюджетной картины, хотя фильм все еще не вышел в кинотеатрах США и Китая. Несмотря на осторожные прогнозы аналитиков, гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф уверена, что планы на сиквел «Дюны» очевидны. Она намекнула на продолжение интервью изданию Deadline.

«Будет ли у нас продолжение «Дюны»? Если вы посмотрите фильм, то увидите, чем именно он заканчивается. Я думаю, что вы почти знаете ответ на свой вопрос», — отметила Сарнофф.

Глава WarnerMedia также прокомментировала скептическое отношение к гибридному прокату премьер студии совместно со стриминг-сервисом HBO Max. Сарнофф отметила, что руководство опирается не только на цифры сборов, но и на реакцию аудитории.

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев также прокомментировал возможность продолжить масштабную историю в новом фильме. Постановщик отметил, что не сомневается в запуске сиквела.

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кино дюна Warner Bros
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