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Выступление президента Польши Дуды в Европарламенте оборвали фамилией Путина
Политика
Выступление президента Польши Дуды в Европарламенте оборвали фамилией Путина
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 21 октября. Скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды в Европарламенте с критикой официального Брюсселя удалось оборвать только благодаря упоминанию российского лидера Владимира Путина, сообщает немецкое издание Die Welt.

Как сообщил корреспондент издания, Дуда обрушился с речью на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйнен, обвинив ее в попытке шантажа Варшавы из-за недавнего громкого решения Конституционного суда Польши о верховенстве национального права над европейским.

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — заявил польский лидер.

Global Look Press / Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa

Председателю фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы оборвать Дуду, пришлось указать, что скандальное заявление варшавского политика может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности, Россией. Упоминание Владимира Путина заставило замолчать польского политика, вызвав у него приступ ужаса перед Россией.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском Cоюзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!» — приводит Die Welt слова председателя фракции Европейской народной партий.

Поводом для яростной полемики между Дудой, Вебером и фон дер Ляйнен стало недавнее постановление Конституционного суда Польши, установившее в Третьей Речи Посполитой превосходство национального права над общеевропейским. Однако, несмотря на все разногласия, лидер восточноевропейской республики заверил официальный Брюссель, что не намерен готовить страну к выходу из состава ЕС.

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Анджей Дуда путин россия польша европарламент
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