Инвалид-колясочник из Армавира стала волонтером

Женщина помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Настоящий пример для подражания. 45-летняя жительница Армавира Наталья Якушева стала волонтером и помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ничего удивительного, скажите вы, но есть одно «но». Уже более 20 лет Наталья прикована к инвалидному креслу.

В 23 года она попала в аварию, в которой получила перелом позвоночника. Травма не помешал женщине в течение шести лет работать таксистом и одной вырастить своего сына.

«Я начала искать, кто чем занимается, как живут эти люди (прим. с инвалидностью), потому что я ничего не умела делать: ни сесть, ни присесть, ни одеться. Я начала искать эти общества, узнала, что есть спорт, и начала, естественно, пробовать свои силы. Попробовала спортивные танцы на коляске, армрестлинг», — вспомнила Наталья Якушева.

Прийти в волонтерство помогла случайная встреча с безработным мужчиной на костылях Александром. Вместе с мужем Наталья встретила его у магазина и, выслушав его историю, помогла ему с продовольствием и объявила сбор средств на ремонт дома.

«На данный момент у нас несколько направлений: в первую очередь мы помогаем малоимущим людям, бывших людям без определенного места жительства, одиноким пенсионерам. Обращаются иногда те люди, у кого, например, электричество отключили: бабушки, дедушки. Мы публикуем сбор и оплачиваем платеж, например, долг по свету. Занимаясь этим, мы столкнулись с людьми, которым негде жить: кого-то выгнали из дома, кто-то ушел, кто-то на улице там бомжевал», — рассказала собеседница.

Наталья Якушева снимает дом и принимает в нем всех, кому негде жить. Попавшие в трудные жизненные ситуации подопечные волонтера не скрывают благодарности.

«Без таких людей, как я уже сказал, жизни просто нет, для таких, как мы, отбросов общества, у которых ничего нет и которые никому не нужны. Вот такие люди живут и помогают проживать дальше и выживать, помогают проблемы какие-то решать, любые проблемы, можно сказать», — сообщил подопечный Натальи Николай Маховский.

Мечта Натальи — создать настоящий кризисный центр, где могли бы проживать люди, попавшие в неприятности, и им помогали бы всем, чем могли.