Жена Юдашкина в юбке-плиссе и замшевых сапожках пришла на модный показ

Москва, 21 октября. Супруга популярного российского модельера Валентина Юдашкина Марина замужем за мэтром более 30 лет. Все это время она продолжает быть его главной поддержкой и опорой. Супруги много путешествуют и стараются посещать все вечеринки своих друзей, пишет Teleprogramma.pro.
Они — частые гости замка в поселке Грязь, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин. Недавно Марина Юдашкина пришла на день рождения Николая Баскова, который устроил настоящий праздник.
Марина, как и полагается жене дизайнера, всегда четко продумывает свои образы. Иногда наряды для любимой шьет сам Валентин.
Любимый цвет светской дивы — черный. Но на дне рождения «золотого голоса российской эстрады» она появилась в другой гамме, более соответствующей времени года. Юдашкина надела на себя юбку-плиссе и джемпер песочного цвета. Дополнила монохромный образ женщина замшевыми сапожками на шпильке.
«На показе коллекции шуб, приуроченной к юбилею Ирины Крутиковой — 85 лет, известного советского модельера, она имеет более 50 наград, и называют ее «королевой русского меха», наша Галочка также участвовала в показе и съемке рекламы. Ей было пять лет, шуба из коллекции «Птицы» стала символом русского меха!» — рассказала звезда.
Поклонникам такой выбор понравился. Они восхитились образом Марины Юдашкиной и одарили ее щедрыми комплиментами.
«Вы хороши до неприличия! Красавица!», «Шубы-птицы шедевр. Просто восхитительно», «Наконец-то не в черном», «Мне так нравится ваш стиль, я бы хотела так же уметь одеваться», «Стильная!», «Вы как всегда шикарна», «Ну надо же в 62 так круто выглядеть», — написали они.
Ранее сообщалось, что Юдашкина появилась на субботнике вместе с Надеждой Бабкиной в рваных джинсах.