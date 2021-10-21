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Жена Юдашкина в юбке-плиссе и замшевых сапожках пришла на модный показ
Шоу-бизнес
Жена Юдашкина в юбке-плиссе и замшевых сапожках пришла на модный показ
instagram.com  /  @marinayudashkina

Москва, 21 октября. Супруга популярного российского модельера Валентина Юдашкина Марина замужем за мэтром более 30 лет. Все это время она продолжает быть его главной поддержкой и опорой. Супруги много путешествуют и стараются посещать все вечеринки своих друзей, пишет Teleprogramma.pro.

Они — частые гости замка в поселке Грязь, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин. Недавно Марина Юдашкина пришла на день рождения Николая Баскова, который устроил настоящий праздник.

Марина, как и полагается жене дизайнера, всегда четко продумывает свои образы. Иногда наряды для любимой шьет сам Валентин.

Любимый цвет светской дивы — черный. Но на дне рождения «золотого голоса российской эстрады» она появилась в другой гамме, более соответствующей времени года. Юдашкина надела на себя юбку-плиссе и джемпер песочного цвета. Дополнила монохромный образ женщина замшевыми сапожками на шпильке.

«На показе коллекции шуб, приуроченной к юбилею Ирины Крутиковой — 85 лет, известного советского модельера, она имеет более 50 наград, и называют ее «королевой русского меха», наша Галочка также участвовала в показе и съемке рекламы. Ей было пять лет, шуба из коллекции «Птицы» стала символом русского меха!» — рассказала звезда.

Поклонникам такой выбор понравился. Они восхитились образом Марины Юдашкиной и одарили ее щедрыми комплиментами.

«Вы хороши до неприличия! Красавица!», «Шубы-птицы шедевр. Просто восхитительно», «Наконец-то не в черном», «Мне так нравится ваш стиль, я бы хотела так же уметь одеваться», «Стильная!», «Вы как всегда шикарна», «Ну надо же в 62 так круто выглядеть», — написали они.

Ранее сообщалось, что Юдашкина появилась на субботнике вместе с Надеждой Бабкиной в рваных джинсах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Юдашкина в юбке-плиссе и замшевых сапожках пришла на модный показ
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