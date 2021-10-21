Марат Башаров впервые рассказал о своей новой возлюбленной

Москва, 21 октября. Популярный российский актер и телеведущий Марат Башаров в очередной раз влюбился. Артист впервые рассказал о своей новой пассии, которая очень далека от публичной жизни.

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» известен своими бурными отношениями с представительницами прекрасного пола. Неоднократно бывшие возлюбленные артиста жаловались на его нрав и пристрастие к алкоголю. Две последние супруги Башарова в эфире телеканалов заявляли, что неоднократно были избиты телезвездой.

Сам Башаров предпочитает забыть о прошлых пассиях. Он уверен, что все его жены хотели от него лишь славы и внимания общественности, однако его новая избранница совсем не такая.

«Мои бывшие хотели известности, популярности, глянцевых обложек и походов на светские мероприятия. Сейчас я не хочу афишировать свои отношения. Я счастлив, что моя нынешняя избранница не похожа на предыдущих и не хочет всей этой мишуры – публичности, известности, фанфар… За что я ей очень благодарен», — поделился актер с ведущей Аленой Жигаловой в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!».

Prt Scr youtube.com / Super

Актер признался, что совершенно счастлив, когда о его возлюбленной никто не знает. Родственники давно просят актера жениться на новой пассии, но он не может этого сделать. Всему виной разное вероисповедание, хотя для Башарова это не является серьезным препятствием.

Ранее актер в беседе с Жигаловой рассказал о своем отношении к экстрасенсам. Жигаловой он рассказал, как несколько лет назад обратился к победительнице девятого сезона «Битвы экстрасенсов» и она безошибочно ответила на его вопросы.