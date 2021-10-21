Политолог Кедми: НАТО должна научиться вести вежливый диалог с Россией

Москва, 21 октября. Ликвидация миссии России при НАТО «оскорбила» страны коллективного Запада, хотя на самом деле решение МИД РФ объясняется одной еврейской народной мудростью. Смысл российской «дипломатии по-одесски» раскрыл экс-глава секретной израильской службы «Натив», политолог Яков Кедми.

Поводом для заявления экс-сотрудника спецслужб стала реакция стран НАТО на демарш России, пишут «Народные новости». Брюссельские чиновники отчего-то оскорбились таким решением Москвы, хотя оно было совершенно обоснованным, подчеркнул Кедми. Представители Альянса так и не смогли дать объяснение своим нападкам на восьмерых дипломатов, лишенных аккредитации из-за якобы незарегистрированной работы на разведку.

В этих условиях МИД России совершил эффектный воспитательный ход, преподав Брюсселю и Вашингтону урок уважения и делового общения. На практике это объясняется короткой европейской мудростью, подчеркнул политолог.

«Россия "оскорбила" их лучшие чувства, сказав, что, если вы не знаете, что такое вежливое общение, нормальные деловые отношения, тогда, как говорят в Одессе: "Вы Беню знаете? Идите к его маме". И они обиделись», — заявил Яков Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сам диалог по линии Москва — НАТО также нужен скорее Альянсу, чем России, считает экс-глава службы «Натив». Брюссель и Вашингтон первые прервут политическую игру в молчанку, а если не прервут, то Кремль это волновать не должно, уверен эксперт.

«Если НАТО не развалится в ближайшие несколько лет, они сами приползут к России — "давайте разговаривать". Если не приползут — то и не надо. России от этого ни холодно, ни жарко. Россия видит НАТО через прицел: дернутся — получат. Будут сидеть тихо — сидите, главное вовремя подвозите себе пеленки, чтобы их менять», — констатировал Яков Кедми.

Одной из главных причин напряжения в отношениях между Россией и НАТО стал вопрос о принятии в военный блок Украины. Однако, считает профессор Гарвардского университета в США Тимоти Колтон, это невозможно. Его мнение разделяет польский политолог Якуб Корейба, утверждающий, что Москва располагает «правом неформального вето» на присоединение Киева к Альянсу.