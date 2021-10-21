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Суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину
Весь мир
Суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину
Global Look Press  /  David Joles / ZUMAPRESS.com

Миннеаполис, 21 октября. Суд Миннеаполиса решил пересмотреть дело бывшего полицейского Мохаммеда Нура, который в 2017 году застрелил безоружную женщину, позвонившую в полицию.

Сообщается, что в июле 2017 Мохаммед Нур, находясь при исполнении служебных обязанностей, застрелил 40-лтнюю Жюстин Рущик Деймонд, которая вызвала полицию из-за возможного изнасилования, происходившего за ее домом.

В ходе судебного процесса, который проходил в 2019 году, Нур рассказал, что он и его напарник медленно ехали по улице, когда произошел сильный удар по полицейскому автомобилю. Он сказал, что видел, как появившаяся в окне женщина подняла правую руку, после чего он выстрелил, чтобы ликвидировать то, что он считал угрозой.

Убитой оказалась преподаватель йоги Жюстин Рущик Деймонд — гражданка США и Австралии. Ее убийство спровоцировало протесты в обеих странах и привело к отставке начальника полиции Миннеаполиса. Это также заставило полицейский департамент изменить свою политику в отношении использования нательных камер.

В 2019 суд приговорил бывшего полицейского к 12,5 годам лишения свободы за убийство третьей степени, однако в прошлом месяце Верховный суд Миннесоты решил пересмотреть дело бывшего полицейского, заявив, что обвинение в убийстве третьей степени не соответствует материалам дела. По словам судей, обвинение может быть предъявлено только тогда, когда обвиняемый проявляет «общее безразличие к человеческой жизни», а не тогда, когда преступление совершается в отношении конкретного человека.

Приговор Мохаммеду Нуру будет пересмотрен по статье о непредумышленном убийстве второй степени, что предусматривает срок тюремного заключение на срок от 41 до 57 месяцев. Его адвокаты, Том Планкетт и Питер Уолд, попросили 41 месяц, сославшись на хорошее поведение осужденного и суровые условия, с которыми он сталкивался в течение многих месяцев в одиночной камере. Эксперты по правовым вопросам ожидают, что прокуроры будут добиваться вынесения более сурового приговора.

С учетом того, что бывший полицейский уже отсидел 29 месяцев в тюрьме, а заключенные в Миннесоте, в случае хорошего поведения, как правило, выходят на свободу после отбытия двух третей своего срока, Нур может выйти на свободу до конца этого года.

Активисты, которые давно призывали привлечь офицеров полиции к ответственности за применение оружия, приветствовали обвинительный приговор, но выразили сожаление, что он был вынесен в случае, когда офицер чернокожий, а его жертва была белой, увидев в этом признаки системного расизма.

Полиция Техаса «простила» офицера, расстрелявшего афроамериканца в Белтоне
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Жестокость американской полиции неоднократно становилась критикой международных правозащитных организаций, которые требуют от американских властей соблюдать права человека в отношении подозреваемых и задержанных. В России делами жертв жестокого обращения со стороны полиции США занимается правозащитный Фонд борьбы с репрессиями. Сотрудники фонда ведут борьбу с полицейским насилием во всем мире и оказывают помощь его жертвам.

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