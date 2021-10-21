Суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину

Миннеаполис, 21 октября. Суд Миннеаполиса решил пересмотреть дело бывшего полицейского Мохаммеда Нура, который в 2017 году застрелил безоружную женщину, позвонившую в полицию.

Сообщается, что в июле 2017 Мохаммед Нур, находясь при исполнении служебных обязанностей, застрелил 40-лтнюю Жюстин Рущик Деймонд, которая вызвала полицию из-за возможного изнасилования, происходившего за ее домом.

NOOR SENTENCING: Sentencing proceedings begin at 9 a.m. for Mohamed Noor, the former MPD officer convicted of killing Justine Ruszcyzk Damond. He is being re-sentenced for manslaughter.



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В ходе судебного процесса, который проходил в 2019 году, Нур рассказал, что он и его напарник медленно ехали по улице, когда произошел сильный удар по полицейскому автомобилю. Он сказал, что видел, как появившаяся в окне женщина подняла правую руку, после чего он выстрелил, чтобы ликвидировать то, что он считал угрозой.

Убитой оказалась преподаватель йоги Жюстин Рущик Деймонд — гражданка США и Австралии. Ее убийство спровоцировало протесты в обеих странах и привело к отставке начальника полиции Миннеаполиса. Это также заставило полицейский департамент изменить свою политику в отношении использования нательных камер.

Minneapolis police officer Mohamed Noor was convicted of murder in the fatal shooting of Justine Ruszczyk Damond.

Prosecutors say she approached Noor’s squad car, unarmed, after calling 911 to report a possible rape behind her home in 2017. #JustineRuszczyhttps://t.co/X90igtUYfa pic.twitter.com/eovTm0cQNV — Shomari Stone (@shomaristone) April 30, 2019

В 2019 суд приговорил бывшего полицейского к 12,5 годам лишения свободы за убийство третьей степени, однако в прошлом месяце Верховный суд Миннесоты решил пересмотреть дело бывшего полицейского, заявив, что обвинение в убийстве третьей степени не соответствует материалам дела. По словам судей, обвинение может быть предъявлено только тогда, когда обвиняемый проявляет «общее безразличие к человеческой жизни», а не тогда, когда преступление совершается в отношении конкретного человека.

Приговор Мохаммеду Нуру будет пересмотрен по статье о непредумышленном убийстве второй степени, что предусматривает срок тюремного заключение на срок от 41 до 57 месяцев. Его адвокаты, Том Планкетт и Питер Уолд, попросили 41 месяц, сославшись на хорошее поведение осужденного и суровые условия, с которыми он сталкивался в течение многих месяцев в одиночной камере. Эксперты по правовым вопросам ожидают, что прокуроры будут добиваться вынесения более сурового приговора.

С учетом того, что бывший полицейский уже отсидел 29 месяцев в тюрьме, а заключенные в Миннесоте, в случае хорошего поведения, как правило, выходят на свободу после отбытия двух третей своего срока, Нур может выйти на свободу до конца этого года.

Активисты, которые давно призывали привлечь офицеров полиции к ответственности за применение оружия, приветствовали обвинительный приговор, но выразили сожаление, что он был вынесен в случае, когда офицер чернокожий, а его жертва была белой, увидев в этом признаки системного расизма.

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Жестокость американской полиции неоднократно становилась критикой международных правозащитных организаций, которые требуют от американских властей соблюдать права человека в отношении подозреваемых и задержанных. В России делами жертв жестокого обращения со стороны полиции США занимается правозащитный Фонд борьбы с репрессиями. Сотрудники фонда ведут борьбу с полицейским насилием во всем мире и оказывают помощь его жертвам.