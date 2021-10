Суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину

Миннеаполис, 21 октября. Суд Миннеаполиса решил пересмотреть дело бывшего полицейского Мохаммеда Нура, который в 2017 году застрелил безоружную женщину, позвонившую в полицию.

Сообщается, что в июле 2017 Мохаммед Нур, находясь при исполнении служебных обязанностей, застрелил 40-лтнюю Жюстин Рущик Деймонд, которая вызвала полицию из-за возможного изнасилования, происходившего за ее домом.

NOOR SENTENCING: Sentencing proceedings begin at 9 a.m. for Mohamed Noor, the former MPD officer convicted of killing Justine Ruszcyzk Damond. He is being re-sentenced for manslaughter. CBSN Minnesota for latest developments: https://t.co/nHYrdo9ksK pic.twitter.com/uuy4oDAWiP

В ходе судебного процесса, который проходил в 2019 году, Нур рассказал, что он и его напарник медленно ехали по улице, когда произошел сильный удар по полицейскому автомобилю. Он сказал, что видел, как появившаяся в окне женщина подняла правую руку, после чего он выстрелил, чтобы ликвидировать то, что он считал угрозой.

Убитой оказалась преподаватель йоги Жюстин Рущик Деймонд — гражданка США и Австралии. Ее убийство спровоцировало протесты в обеих странах и привело к отставке начальника полиции Миннеаполиса. Это также заставило полицейский департамент изменить свою политику в отношении использования нательных камер.

Minneapolis police officer Mohamed Noor was convicted of murder in the fatal shooting of Justine Ruszczyk Damond.

Prosecutors say she approached Noor’s squad car, unarmed, after calling 911 to report a possible rape behind her home in 2017. #JustineRuszczyhttps://t.co/X90igtUYfa pic.twitter.com/eovTm0cQNV