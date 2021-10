Лариса Долина вызвала восхищение поклонников совместным фото с дочерью

Москва, 21 октября. Певица Лариса Долина поделилась редким семейным с дочерью Ангелиной Миончинской. Помолодевшая артистка спровоцировала комплименты от фанатов.

Лариса Долина регулярно публикует кадры, где примеряет на себя необычные и стильные образы. Гораздо реже звезда делится совместными фото с дочерью Ангелиной Миончинской. Однако вчера артистка не удержалась и показала семейный кадр, где продемонстрировала сходство с родственницей.

Фото вызвало восторг у поклонников. Восхищенные подписчики поспешили осыпать звезду комплиментами.

Ангелина Миончинская также отреагировала на пост матери. Она призналась Долиной в нежных чувствах и поделилась с ней радостью от некоего проекта.

«Моя моя, люблю тебя to the moon and back! Рада невозможно, что у нас получилось», — заявила Миончинская.