Лариса Долина вызвала восхищение поклонников совместным фото с дочерью

Москва, 21 октября. Певица Лариса Долина поделилась редким семейным с дочерью Ангелиной Миончинской. Помолодевшая артистка спровоцировала комплименты от фанатов.

Лариса Долина регулярно публикует кадры, где примеряет на себя необычные и стильные образы. Гораздо реже звезда делится совместными фото с дочерью Ангелиной Миончинской. Однако вчера артистка не удержалась и показала семейный кадр, где продемонстрировала сходство с родственницей.

Фото вызвало восторг у поклонников. Восхищенные подписчики поспешили осыпать звезду комплиментами.

«Хорошенькие такие. С возвращением!»; «Так похожи, вы красавицы»; «Две родные души, две красотки», — писали фолловеры.

Ангелина Миончинская также отреагировала на пост матери. Она призналась Долиной в нежных чувствах и поделилась с ней радостью от некоего проекта.

«Моя моя, люблю тебя to the moon and back! Рада невозможно, что у нас получилось», — заявила Миончинская.

Лариса Долина регулярно вызывает восхищение среди поклонников благодаря тщательной работе над внешность. В сентябре артистка поразила фанатов стильным образом в наряде total black после участия в «бриллиантовом скандале».