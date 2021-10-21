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Аналитики «Экономики сегодня» обещают стабилизацию рубля за счет наступления налогового периода
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» обещают стабилизацию рубля за счет наступления налогового периода
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Цены на нефть и золото сохраняют стабильность, рубль торгуется в «узком диапазоне». Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что котировки нефти 20 октября имели отрицательную динамику, поскольку власти Китая предприняли попытку стабилизировать энергетический рынок страны (прежде всего цены на уголь, которые снизились почти на 10% благодаря увеличению добычи данного вида сырья).

«Нефть на это среагировала также снижением стоимости до отметки 83,70 доллара за баррель, однако к концу торговой сессии смогла ее восстановить до уровня 86! — рассказали аналитики. — К утру 21 октября, правда, цена вновь упала до 85 долларов».

Серьезную поддержку черному золоту, по словам собеседников издания, оказала информация о нефтяных запасах Соединенных Штатов, которые за прошлую неделю снизились на 430 тысяч баррелей, хотя ожидался прирост на 1,06 миллиона баррелей.

«Энергетический кризис сохраняется, и спрос на топливо высокий, — подчеркнули эксперты. — При этом запасы нефти и газа сохраняются на низкой отметке, а приближение зимы в этой связи оказывает дополнительное давление. К тому же никуда не делись коронавирус и связанные с ним ограничения, которые с каждым днем все сильнее ужесточаются в разных странах. На фоне всего этого нефть чувствует себя довольно неплохо, колеблясь в диапазоне от 80 до 86 долларов за баррель. Дальше все зависит от того, как будет развиваться ситуация с энергокризисом и коронавирусом».

Что же касается цен на золото, то они, по словам аналитиков, начинают «планомерно, по чуть-чуть повышаться».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Динамика торговли происходит в достаточно узком диапазоне, — заметили они. — 20 октября мы смогли подрасти с отметки 1776 до отметки 1780 долларов за тройскую унцию и продолжаем на ней торговаться. В целом динамика спокойная, золото не имеет какого-либо четкого ярко выраженного движения».

Российская национальная валюта, по словам собеседников издания, 20 октября провела торговую сессию в «довольно узком» диапазоне.

«Сперва вроде как она укреплялась выше отметки в 71 рубль за доллар, но затем торги закрылись на уровне 70,8 рубля, — заметили они. — Отчасти это обусловлено тем, что есть некая коррекция на сырьевых рынках, в частности, снижается нефть, уголь, стабилизируется газ, поэтому рубль пока замер. Но тем не менее изменились ожидания от процентной ставки, а именно — она повысилась, к тому же появились данные по инфляции, которая обновила свой рекорд: 7,78% — это максимум с 2016 года. Промышленная инфляция вообще составила 26,3%».

С другой стороны, продолжили эксперты, поддержку российской валюте оказывает приближение налогового периода и конвертации налоговой выручки страны.

«Но потом ее уже не будет, что опять-таки может стать негативным фактором для рубля, — подчеркнули аналитики. — Поэтому пока что все внимание — на Центробанк и его решения».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

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