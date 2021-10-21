Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок накинулся на фаната во время концерта в Полтаве

Полтава, 21 октября. Известный в России музыкант Сергей Михалок напал на поклонника во время музыкального выступления. Солист группы «Ляпис Трубецкой» пытался избить и второго поклонника, но его остановили.

Панк-группа дала большой концерт в Полтаве, который завершился из-за мордобоя. Инициатором драки стал Сергей Михалок, который решил выяснить отношения с одним из поклонников. После словесной перепалки вокалист позвал фаната на сцену, где одним ударом отправил его в нокдаун, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что поклонник творчества рокеров сильно ударился головой. Разгоряченного артиста это не остановило, и он попытался вступить в драку с еще одним фанатом, но его вовремя смогли перехватить.