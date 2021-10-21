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Майли Сайрус сняла нижнее белье для новой фотосессии на своей ферме
Шоу-бизнес
Майли Сайрус сняла нижнее белье для новой фотосессии на своей ферме
instagram.com  /  @mileycyrus

Лос-Анджелес, 21 октября. Американская актриса и исполнительница Майли Сайрус привыкла эпатировать публику своими выходками. В последней публикации в соцсети звезда предстала перед поклонниками без нижнего белья.

Голую грудь на фотографиях артистка прикрыла своими руками. Эпатажные кадры потребовались для очередного выпуска журнала Interview. Снимки с раздевшейся Сайрус были сделаны на ее ферме в Нэшвилле. Для обложки была выбрана фотография, на которой актриса позирует с обнаженной грудью в зеленой накидке из травы, при этом корчит рожицы.

Prt Scr instagram.com / @mileycyrus

Позже в Instagram-аккаунте издания появились и остальные смелые кадры с фотосессии. На одном из них Майли Сайрус в откровенном желтом топе и трусах в цветочек лежит между деревьями, закинув одну ногу вверх. Вокруг нее вместо осенних листьев лежит груда бананов, некоторые из них очищены от кожуры.

Позже в интервью барабанщику Metallica Ларсу Ульриху певица призналась, что считает себя настоящей рок-звездой. В ближайшем будущем она планирует перезаписать свои хиты, чтобы дать им новое, более роковое звучание.

Ранее американская звезда высоко оценила кавер-версию песни Midnight Sky от группы Maneskin. Артистке понравилось, как победители песенного конкурса «Евровидение-2021» представили ее хит и назвала их своими друзьями.

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майли сайрус фотосессия нижнее белье
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