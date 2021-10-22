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Гатчинских котят вызволили из бетонного плена
Видео

Один спасенный котенок обрел свой дом, попав к спасателю в заботливые руки.

Удивительная по накалу страстей и драмы история произошла в Ленинградской области в Гатчине. Четыре котенка оказались в бетонном плену жилого дома между лестницей и шахтой мусоропровода. На мяуканье животных обратили внимание местные жители, которым удалось самостоятельно спасти двух малышей.

«Четыре котенка провалились между капитальных стен, между лестницей и шахтой мусоропровода, и сами это место покинуть не могли. Кое-как смогли сами заявители двух котят оттуда палочками как-то достать все-таки, а два котенка, они действительно застряли головой, то есть не могли никак сдвинуться, и провели так уже много часов — это опасно», — рассказала Татьяна Скородумова, руководитель службы спасения животных «КОШКИСПАС».

Пять часов понадобилось спасателю, чтобы вызволить котят из плена. Приходилось действовать осторожно, использую перфораторы и буры. Но на этом история не закончилась. Спасатель приютил освобожденного котенка.

«Я так знаете вот долблю. Если вот выживешь, и я тебя достану живого и здорового, домой возьму. Дома жить будешь. Только жить останься, ты вот только дыши и мяукай. А может быть я его таким образом и уговорил, и нарушать такое свое обещание уже не хорошо», — сообщил спасатель Леонид Лунев.

В результате спасательной операции все котята оказались на свободе.

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