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Доктор Мясников о намеренно заразившейся москвичке: «Ковидные вечеринки ведут к трагедиям»
Общество
Доктор Мясников о намеренно заразившейся москвичке: «Ковидные вечеринки ведут к трагедиям»
Федеральное агентство новостей  / 

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке для ФАН прокомментировал резонансную историю, как москвичка якобы намеренно заразилась COVID-19 вместе с детьми, в результате один ее ребенок попал в больницу, а сама она скончалась. Многие усомнились в реальности этой истории. Однако доктор Мясников считает, что это довольно жизненный сюжет. Он объяснил, что подобные истории случаются постоянно. Мода на такие «вечеринки», когда люди намеренно пытаются заразить себя и детей той или иной болезнью в надежде легко переболеть, приобретя в виде «бонуса» иммунитет, очень давняя. Однако «ковидные вечеринки» таят в себе смертельную опасность, предупреждает врач.

Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских материалах, являются личным мнением авторов, которые могут не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Премия Дарвина для жертв «ковидных вечеринок». Колонка Александра Мясникова

Эта история, если она и вправду случилась, — конечно, мракобесие, но это придумано не сегодня. Сегодня мода на «ковидные вечеринки», а раньше были «краснушные», «ветряночные», «коревые» и так далее. Люди приводили на такие «вечеринки» детей в надежде, что те заразятся и переболеют легко. При этом опасность заболеть тяжело, с последствиями, вплоть до смертельного исхода, существовала всегда.

Что касается мифа — переболеть коронавирусной инфекцией менее опасно, чем сделать прививку — то он тоже очень живуч. Люди не понимают, что в вакцине нет живого вируса — заболеть от нее нельзя. Да, могут быть аллергические реакции, можно что угодно нафантазировать себе, вплоть до того, что начнется рассеянный склероз. Но после прививки вы не заболеете COVID-19. А коронавирусная инфекция у нас сегодня дает примерно трехпроцентную смертность. Хотите рискнуть? Считаете, что именно у вас все будет хорошо? Вот эта москвичка, в реальность которой я вполне верю, как раз и рискнула.

Такие смерти, при всем моем сочувствии и к умершей женщине, и к ее близким, на мой взгляд, достойны премии Дарвина (виртуальная антипремия, присуждаемая за самые нелепые смерти. — Прим. ФАН).

Как бы мне ни было жалко и эту женщину, и тех, кого настиг такой же конец после сознательного заражения, не могу не сказать: этот конец закономерен. Это закономерный результат нежелания думать, неумения хоть что-то противопоставить мракобесию, которое на нас льется из интернета. Повторю еще раз: все эти «ковидные вечеринки» ведут к настоящим трагедиям.

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