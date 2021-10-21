Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 17:07
17:05
Происшествия
Убийцу пожилой матери-инвалида приговорили к 12 годам тюрьмы на Кубани
17:04
Общество
Власти Сочи ожидают прибытия 120 тысяч туристов в период нерабочих дней
17:03
Политика
В МИД РФ раскритиковали главу Пентагона за поощрение реваншистских настроений Киева
17:03
Общество
Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19
17:03
Общество
Нерабочие дни объявлены в Вологодской области с 30 октября по 7 ноября
17:03
Политика
Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
17:03
Общество
Общественница Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
17:03
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
17:02
Экономика
Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
17:02
Спорт
Уткин сравнил Дзюбу с котом Матроскиным после матча ЛЧ с «Ювентусом»
Все новости

Президент Чехии Земан подписал в больнице указ о первом заседании нового парламента
Политика
Президент Чехии Земан подписал в больнице указ о первом заседании нового парламента
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Прага, 21 октября. Находящийся в больнице президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий провести первое заседание нового парламента страны.

В Сети появилось видео, как Земан, лежащий на больничной койке, подписывает документ. Судя по кадрам, он потерял несколько килограммов, но шутит с присутствующими. Ролик был опубликован на фоне вопроса о дееспособности Земана, который поставили в Сенате Чехии.

Ранее спикер законодательного органа Милош Выстрчил призвал лишить Милоша Земана президентских полномочий. Он считает, что глава Чехии не сможет вернуться к работе в ближайшие недели, так как находится в больнице.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Чехии Земан подписал в больнице указ о первом заседании нового парламента
здоровье чехия земан
Комментировать