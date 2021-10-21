Президент Чехии Земан подписал в больнице указ о первом заседании нового парламента

Прага, 21 октября. Находящийся в больнице президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий провести первое заседание нового парламента страны.

В Сети появилось видео, как Земан, лежащий на больничной койке, подписывает документ. Судя по кадрам, он потерял несколько килограммов, но шутит с присутствующими. Ролик был опубликован на фоне вопроса о дееспособности Земана, который поставили в Сенате Чехии.

Ранее спикер законодательного органа Милош Выстрчил призвал лишить Милоша Земана президентских полномочий. Он считает, что глава Чехии не сможет вернуться к работе в ближайшие недели, так как находится в больнице.