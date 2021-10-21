Теннисист Медведев выступит за сборную России на Кубке Дэвиса

Москва, 21 октября. Известный российский теннисист Даниил Медведев сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса, который будет проходить с 25 ноября по 5 декабря в Испании.

Вторая ракетка мира отметил, что приложит все усилия для победы в этом году. По его мнению, команда России, которая сыграет на Кубке Дэвиса, будет самой сильной в мире. В 2019 году россияне без Медведева смогли дойти до полуфинала, где проиграли канадцам.

«В прошлый раз обидно проиграли в полуфинале канадцам. Удалось нам взять ATP Cup, хотим добавить в копилку Кубок Дэвиса. Очень уважаю этот турнир. Считаю, что у нас сейчас самая сильная команда в мире», — сообщил Медведев журналистам.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по настольному теннису стала призером чемпионата Европы. В финале россияне встретились с представителями сборной Германии, проиграв им со счетом 1:3.