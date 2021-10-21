Заразившихся ковидом новорожденных спасают в челябинской больнице

Врачи подчеркивают, что любой ребенок может заболеть COVID-19.

Накануне на оперативном совещании с Владимиром Путиным Челябинская область вошла в список из семи регионов с максимальной смертностью от COVID-19 и загруженностью специализированных на коронавирусе госпиталей. Врачи единственного в области госпиталя, где лечат заразившихся новорожденных, каждый день пытаются переломить ситуацию и вылечить поступающих к ним детей.

«Мы находимся в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Это отделение перепрофилировано под коронавирусный госпиталь. Специализированы мы на оказании помощи детям с коронавирусом и с контактом по коронавирусу. В настоящее время отделение развернуто на 40 коек, но, к сожалению, объем и нагрузка со временем увеличивается», — рассказал заведующий отделением ОПННД ОКБ №2 Андрей Киосов.

По его словам, в настоящее момент в отделении помогают 50 детям. Свою работу госпиталь начал с июня 2020 года. Молодая мать Екатерина вместе с сыном выздоравливает в красной зоне госпиталя. Она рассказала, что заболела COVID-19 будучи беременной.

«Выявилось, что у меня пневмония, были положительные мазочки на ковид, очень было плохо, тяжело. Родился малышок, малыша отправили сюда, я осталась лечиться в роддоме. После того, как стало мне полегче, пришли отрицательные мазочки, получилось сюда поступить к малышу. Малыш все это время здесь лечился, у него также была ковидная пневмония, но сейчас, слава богу, все хорошо», — поделилась Екатерина.

Врачи также развеяли миф о том, что дети не болеют или болеют легко. В начале пандемии коронавируса об этом говорили часто.

В настоящее время специалисты признают, что, дети болеют тоже и достаточно тяжело. По данным Андрея Киосова, по сравнению с 2020 годом количество поступающих на лечение детей увеличилось значительно.