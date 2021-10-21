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Александр Серов готовится вернуться домой после лечения COVID-19
Общество
Александр Серов готовится вернуться домой после лечения COVID-19
Россия 1  /  Prt Scr / Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Москва, 21 октября. Музыкант Александр Серов планирует продолжить выписаться из московской клиники и продолжить восстановление после заражения коронавирусом дома. Об этом сообщил администратор артиста.

Александр Серов долгое время находился в тяжелом состоянии на фоне заражения коронавирусом. Артист проходил лечение в отделении реанимации, медики диагностировали у него тяжелое поражение легких.

Несмотря на осложнения, музыкант активно идет на поправку: менеджер звезды анонимно развеял опасения касательно здоровья своего клиента. Представитель Серова сообщил анонимно в беседе с сайтом Teleprogramma.pro, что его клиент уже готовится покинуть больницу.

«Про него разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», — заявил представитель Серова.

Продюсер Игорь Крутой признался, что повздорил с артистом незадолго до его госпитализации. Композитор вспомнил детали последнего телефонного разговора с Александром Серовым.

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