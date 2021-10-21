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Генсек СвДП Виссинг заявил о намерении правящей коалиции ФРГ выбрать канцлера к 6 декабря
Политика
Генсек СвДП Виссинг заявил о намерении правящей коалиции ФРГ выбрать канцлера к 6 декабря
pixabay.com

Берлин, 21 октября. Участники переговоров о правящей коалиции Германии собираются выбрать канцлера ФРГ к 6 декабря, рассказал генеральный секретарь либералов Фолькер Виссинг.

Помимо этого, Социал-демократическая партия Германии рассчитывает, что проект коалиционного соглашения с «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП) будет готов к 10 ноября, а новый немецкий канцлер — к 6 декабря.

Ранее источники агентства DPA сообщили, что представители СвДП одобрили старт переговоров о формировании Правительства Германии. Уточняется, что на прошлой неделе социал-демократы и «зеленые» тоже одобрили начало коалиционных переговоров по формированию бундестага.

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германия канцлер виссинг
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