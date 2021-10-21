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Композитор Лоза оценил политические амбиции певицы Бузовой

  /   Обновлено: 21 октября 2021 20:22
Шоу-бизнес
Композитор Лоза оценил политические амбиции певицы Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Данная статья является исключительно мнением автора и его собеседника. Оно может не совпадать с позицией редакции.

Телеведущая, певица Ольга Бузова не способна освоить Конституцию России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец и композитор Юрий Лоза.

Собеседник оценил заявление светской львицы о том, что она не исключает возможность своего участия в политической жизни России. Она считает, что может сделать много полезного в сфере образования. Лоза оценил политические амбиции Бузовой.

«Я не слежу за ее карьерой и действиями. Понятия не имею, соображает она что-то или нет. Один-единственный раз мне прислали ролик, где она вышла пьяненькая на сцену и сказала: «Я такая дура». Если человек так себя позиционирует — что он может дать образованию?» — высказал свою позицию музыкант.

Лоза поделился своим мнением о тенденции, когда звезды все чаще идут в политику.

«Они же дурака валяют. Попробуйте представить себе такую картинку: сидит [Сергей] Зверев и изучает поправки к закону о налогообложении. Просто представьте себе. Для него это как фарси, по-бенгальски, китайский язык. На этом уровне. Для того чтобы что-либо делать, нужно быть специалистом. Законодательство — тем более очень сложная штука», — делится своим мнением композитор.

фото из личного архива Юрия Лозы /

Он предположил, насколько эффективно Ольга Бузова смогла бы работать в качестве политика.

«Я не думаю, что Бузова способна освоить Конституцию России. Уверен. Просто не хватит терпения, понимания. В конце концов вспылит, сломает ноготь и скажет: «Я такая дура», — резюмировал свою точку зрения Лоза.

Ранее актер театра и кино Никита Джигурда в беседе с ФАН предрек Ольге Бузовой славу наравне с Мадонной. По его мнению, телеведущая сможет добиться мирового признания при должном трудолюбии.

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лоза бузова политика шоу-бизнес
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