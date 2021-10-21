ЦБ Турции в очередной раз снизил базовую ставку

Анкара, 21 октября. Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) снизил базовую учетную ставку на 200 базисных пунктов (2%) — с 18% до 16%. Соответствующее решение было принято на десятом заседании Комитета по денежно-кредитной политике.

Снижение ставки превосходит ожидания, ранее высказанные финансовыми аналитиками. Опрошенные агентством Reuters прогнозировали сокращение на 50 или 100 базисных пунктов. В то же время из 26 экономистов, давших интервью агентству Anadolu, шестеро не ожидали изменений, восемь прогнозировали снижение ставки на 50 базисных пунктов, один — на 75 и 11 — на 100.

???????? CBRT cuts its Weekly Repo Rate by 200bps (vs exp. 50-100bps) to 16.00% (prev. 18.00%)



~ @Newsquawk pic.twitter.com/ykCvwA0o9Q — PiQ (@PriapusIQ) October 21, 2021

Согласно средней оценке 15 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидалось сокращение базовой учетной ставки на 1%. Снижение этого показателя ускоряет инфляцию, но также и подстегивает экономическую активность за счет увеличения привлекательности кредитов.

В то же время в сентябре годовое обесценивание турецкой лиры установилось на отметке в 19,58%, однако по прогнозу Центробанка к концу 2021 года инфляция снизится до 14,1%, а к началу 2023 года — до 9,8%. Сейчас национальная валюта Турции «упала» по отношению к доллару до уровня 9,42:1, что демонстрирует ее обесценивание на 59% по сравнению с началом 2018 года.

Неофициальные же данные, основанные на мониторинге потребительских цен и привязке паритета покупательной способности населения к курсу доллара, демонстрируют фактическую годовую инфляцию на уровне около 40%. Это вызвало острую критику в адрес государственного статистического бюро TurkStat, которое в настоящий момент не пользуется доверием населения.

Решение о снижении базовой учетной ставки принято спустя неделю после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган освободил от исполнения обязанностей вице-президентов ЦБ Угура Намык Кучука, Семиха Тумена, члена комитета по денежно-кредитной политике Абдуллаха Яваша. Все трое выступали против уменьшения ставки. С середины 2019 года президент трижды увольнял глав Центрального банка, обвиняя каждого из них в неспособности остановить рост инфляции. Сам Эрдоган — убежденный противник высоких процентных ставок, в то время как экономисты считают их снижение в настоящий момент нецелесообразным.

Частые перестановки в Центробанке рассматриваются рядом экспертов как основополагающая предпосылка к нестабильности национальной турецкой валюты. Глава ЦБ Шахап Кавчиоглу сообщил, что эти люди ушли либо по своему желанию, либо по просьбе руководства. При этом существуют предпосылки к увольнению самого чиновника, который по некоторым признакам теряет доверие Эрдогана.