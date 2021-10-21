19FortyFive: в США обеспокоены созданием в России нового «оружия судного дня»

Вашингтон, 21 октября. Россия разрабатывает новую ракету «Буревестник», которая может стать настоящим «оружием судного дня», считает американский военный эксперт Себастьян Роблин.

В статье для издания 19FortyFive он пишет, что российские специалисты уже несколько лет работают над созданием крайне необычной боевой системы, которая известна на Западе под названием Skyfall. По словам Роблина, она представляет собой ракету с миниатюрным ядерным реактором, который в теории позволит ей летать на неограниченные расстояния с большой скоростью, передает «ПолитРоссия».

«Все это затруднит борьбу с ней, она сможет обходить зоны радиолокационного прикрытия и использовать рельеф местности, чтобы минимизировать риск перехвата», — сказано в публикации.

Эксперт предполагает, что Россия сделала ставку на разработку такой ракеты из-за США. Дело в том, что американцы могут создать систему ПРО, которая сможет перехватывать российские боеприпасы. Решение Москвы создать новое оружие встревожило западное военное сообщество.

Федеральное агентство новостей /

Отмечается, что западная разведка давно следит за ходом разработки Skyfall. По имеющейся информации, она далека до завершения. При этом, добавил эксперт, после окончания всех работ ракета может стать новым «оружием судного дня».

Ранее сообщалось, что пугающая американцев межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может быть принята на вооружение российских РВСН уже в следующем году. Недавно в США составили целый список самых опасных боевых систем ВС РФ, передает «Царьград».