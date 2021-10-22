Доктор Мясников: «Как обзавестись пуленепробиваемой защитой от коронавируса»

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке для ФАН комментирует требование о предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Дело в том, что со вторым пунктом возникла коллизия. Непонятно, как быть людям, которые, по их мнению, переболели COVID-19 (или даже имеют на руках положительный ПЦР-тест из частной лаборатории), но к врачам не обращались. Соответственно, официально получить QR-код они не могут.

Например, в Петербурге, где с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения ряда общественных мест, уже пообещали решить эту проблему. Неофициально переболевшие граждане при соблюдении ряда условий получат возможность получить QR-коды.

По мнению Александра Мясникова, не стоит так носиться с якобы перенесенным заболеванием при принятии решения о вакцинации. Если человек болел (или думает, что болел) COVID-19 более полугода назад — прививаться, как говорится, сам бог велел.

Обращаем внимание: мнения, высказанные в авторских колонках, являются личным мнением авторов, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Как обзавестись пуленепробиваемой защитой от COVID-19. Колонка Александра Мясникова

Специалисты много раз объясняли: на сегодня есть железные доказательства того, как действует вакцина после перенесенного COVID-19. Эти данные были сначала опубликованы в американской, а потом в европейской прессе и подтверждены израильскими исследованиями.

Суть этих исследований в следующем.

Если ты переболел коронавирусной инфекцией, образовавшиеся антитела тебя защищают достаточно долго. Речь идет о сроке от полугода до полутора лет. Какой именно срок действуют антитела, мы пока точно не знаем, но ориентируемся на минимальный срок в полгода.

Если ты вакцинировался от коронавируса, а до этого не болел — тоже хорошо. Вакцина — достаточно надежная защита. Уровень этой защиты зависит от того, какой у тебя возраст, чем ты раньше болел, какой иммунный ответ дает твой организм. При вакцинации иммунный ответ тоже может быть достаточно сильным.

Ну и, наконец, третий вариант — если ты переболел, а потом вакцинировался. О таких случаях хорошо написал один американский врач: такой человек становится пуленепробиваемым для коронавируса. То есть иммунный ответ при сочетании антител после перенесенного заболевания и прививки будет гораздо более мощный, чем при наличии одного из этих факторов.

Так что, даже если вы подозреваете, что перенесли коронавирусную инфекцию несколько месяцев назад, все равно прививайтесь: так вы обзаведетесь пуленепробиваемой защитой от коронавируса.