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Премьер Польши заявил о причастности «Газпрома» к росту цен на энергию в Европе
Экономика
Премьер Польши заявил о причастности «Газпрома» к росту цен на энергию в Европе
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Брюссель, 21 октября. Среди причин роста цен на энергию в Европе можно назвать действия российской компании «Газпром» и рост стоимости квот по выбросам парниковых газов, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

С таким заявлением политик выступил перед журналистами по прибытии на саммит Европейского союза. Ситуация на энергетическом рынке, по его словам, «опасное явление» как для простых людей, так и для предпринимательского сообщества. Кроме того, он указал и две других причины.

«Во-первых, это политика экономического, газового шантажа, который ведется "Газпромом" и Россией. Вторая причина — спекуляции в торговле квотами на выброс парниковых газов», — подчеркнул Моравецкий.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», отмечал, что высокие цены на энергоносители могут обернуться негативными последствиями для всех, в том числе самих производителей. Кроме того, он заверил, что Москва готова нарастить поставки голубого топлива в Европу при наличии такой возможности.

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Газпром польша европа моравецкий цены на газ энергокризис газовый кризис
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