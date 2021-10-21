Курьер и упаковщик стали самыми популярными вакансиями в России в пандемию

Москва, 21 октября. Пандемия коронавирусной инфекции заставила многих россиян сменить профессию. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков перечислил самые популярные работы в этот период.

По словам специалиста, наибольшую популярность обрела работа, которая связана с перемещением товаров. Так, актуальными стали курьеры, упаковщики и сотрудники склада.

«Также популярными остаются специалисты по информационным технологиям, айтишники, программисты и администраторы», — сообщил Щербаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что у представителей этих профессий наблюдается рост зарплат. Однако он считает, что это носит временный характер, до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева также отметила, что вакансия курьера в России стала одной из самых востребованных на фоне пандемии. Кроме того, сотрудники сами могут регулировать уровень своей заработной платы.