Эксперты связывают нынешний скачок цен на автомобили с возникшим дефицитом полупроводников. Причиной тому стал повышенный спрос в момент падения объема производства, спровоцированного глобальной нехваткой микросхем. Во сколько обойдется покупка транспортного средства в новом году, предсказать сложно, поскольку ситуация с полупроводниками по-прежнему остается напряженной, да и концерны начали собственную игру, искусственно завышая цены на обычные автомобили в преддверии перехода на электрокары. Об этом корреспонденту ФАН рассказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Учитывая общий тренд на «зеленую повестку», автоконцерны готовятся к масштабному выведению на рынок электромобилей. А для этого, по словам аналитика, необходимо уравнять их шансы на продажу с машинами, оснащенными двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

«Мы живем в эпоху заката автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все автоконцерны рапортуют о своих грандиозных планах по наращиванию выпуска электромобилей. И они начинают играть в довольно интересную игру. На мой взгляд, они искусственно завышают цены на текущий ассортимент автомобилей, чтобы приучить потребителя к более высокому уровню цен. Посмотрите, как дорожают автомобили: машины экономкласса за непродолжительный период времени докатились до былой стоимости машин бизнес-класса. Понятно, что рубль не настолько ослабел по отношению к иностранной валюте, чтобы можно было назвать эту цену оправданной», — уверен Федяков.

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Как объяснил аналитик, автоконцерны намеренно начинают шпиговать машины безумным количеством опций, которые не всегда нужны покупателям, но которые приводят к фактическому удорожанию автомобиля. Ответ на вопрос, зачем они это делают, прост — подготовка потребителя к покупке электромобиля.

«Сейчас они начинают выпускать на рынок электрокары, которые должны быть либо такими же по цене, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, либо чуть дешевле. Для продвижения принципиально нового продукта немаловажной историей является заход в доступный рыночный сегмент. Сейчас многие концерны, немецкие точно, играют в эту игру выравнивания цен. Хотим мы того или нет, нас активно готовят к эре электрокаров», — добавил он.

Как объяснил Федяков, если автомобили с ДВС будут стоить дешевле, то захват рынка электромобилями существенно затянется. Тем более еще существуют неудобства, связанные с той же зарядкой электрокаров. Однако, если они будут дешевле классического авто, ряд потребителей обязательно рискнет опробовать новинку. Хотя на данный момент, по словам эксперта, почти половина пользователей, которые попробовали электромобили, все равно возвращаются к машинам с ДВС. Поэтому сделать гладким этот переход вряд ли получится, отметил эксперт.