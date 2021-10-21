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Крым и Кипр оказались популярными у россиян направлениями для поездок в ноябрьские выходные
Общество
Крым и Кипр оказались популярными у россиян направлениями для поездок в ноябрьские выходные
pixabay.com

Москва, 21 октября. Востребованные у россиян направления для поездок на период ноябрьских выходных перечислил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Среди них оказались Кипр и Крым.

Многие жители России по традиции заранее планируют поездки на осенние каникулы и ноябрьские праздники. Некоторые предпочитают провести время у моря. Сейчас граждане могут отправиться в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или на Мальдивы.

Также доступны Куба, Венесуэла, Мексика. Большой интерес россияне проявляют к отдыху на Кипре, где сейчас бархатный сезон, отметил Горин в эфире Общественной Службы Новостей. Среди поездок по стране востребованным остается Крым. Однако важно помнить, что для заселения в отели республики и посещения ресторанов необходимо предъявить QR-код.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее призвал отказаться от поездок за границу, в частности в Турцию, на период нерабочих дней в ноябре. С учетом эпидемиологической обстановки, выходные лучше провести за городом, уверен академик.

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крым выходные поездка
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