Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 22 октября

Москва, 21 октября. Российский регулятор обновил официальные обменные курсы для доллара и евро. Показатели, которые будут действительны 22 октября, опубликованы на официальном сайте Центробанка.

Доллар подешевеет на 0,07 рубля — до отметки в 70,99 рубля. В свою очередь евро подорожает с 82.62 до 82.64 рубля.

Американская валюта теряет позиции на фоне обострения инфляционной угрозы для экономики США. Крупные и мелкие инвесторы стали искать более надежные способы для вложений. Некоторые эксперты объясняют этим достижение нового рекорда стоимости биткоина. Криптовалюта ранее обновила предыдущий максимум капитализации, из-за чего ее курс взлетел выше 65 тысяч долларов.