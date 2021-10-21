Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 17:06
17:05
Происшествия
Убийцу пожилой матери-инвалида приговорили к 12 годам тюрьмы на Кубани
17:04
Общество
Власти Сочи ожидают прибытия 120 тысяч туристов в период нерабочих дней
17:03
Политика
В МИД РФ раскритиковали главу Пентагона за поощрение реваншистских настроений Киева
17:03
Общество
Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19
17:03
Общество
Нерабочие дни объявлены в Вологодской области с 30 октября по 7 ноября
17:03
Политика
Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
17:03
Общество
Общественница Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
17:03
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
17:02
Экономика
Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
17:02
Спорт
Уткин сравнил Дзюбу с котом Матроскиным после матча ЛЧ с «Ювентусом»
Все новости

Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 22 октября

  /   Обновлено: 21 октября 2021 16:21
Экономика
Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 22 октября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 октября. Российский регулятор обновил официальные обменные курсы для доллара и евро. Показатели, которые будут действительны 22 октября, опубликованы на официальном сайте Центробанка.

Доллар подешевеет на 0,07 рубля — до отметки в 70,99 рубля. В свою очередь евро подорожает с 82.62 до 82.64 рубля.

Американская валюта теряет позиции на фоне обострения инфляционной угрозы для экономики США. Крупные и мелкие инвесторы стали искать более надежные способы для вложений. Некоторые эксперты объясняют этим достижение нового рекорда стоимости биткоина. Криптовалюта ранее обновила предыдущий максимум капитализации, из-за чего ее курс взлетел выше 65 тысяч долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 22 октября
банк россии центробанк доллар рубль евро курс рубля курс доллара курс евро официальные курсы
Комментировать