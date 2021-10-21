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Глава МИД Пакистана прибыл в Кабул для переговоров с талибами
Весь мир
Глава МИД Пакистана прибыл в Кабул для переговоров с талибами
mofa.gov.pk  /  Ministry of Foreign Affairs – MOFA

Кабул, 21 октября. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во главе высокопоставленной делегации прибыл в Афганистан с однодневным визитом для переговоров с правительством движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое в настоящее время пытается заручиться поддержкой со стороны международного сообщества. Куреши стал третьим главой МИД, посетившим страну с тех пор, как талибы заняли Кабул в середине августа, ранее в афганской столице побывали его коллеги из Катара и Узбекистана. В состав делегации также вошел руководитель Межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид, который уже прилетал в столицу после ее захвата боевиками.

Как сообщается, в повестке встречи — вопросы расширения двусторонних отношений между Исламабадом и Кабулом в различных областях. При этом в сообщении указано, что Пакистан оставляет свою границу открытой для торговли и перемещения нуждающихся в медицинской помощи, а также работает над упрощением визового режима для афганцев.

Визит Куреши состоялся на фоне острого экономического кризиса в соседней республике, поскольку валютные резервы Афганистана по-прежнему заморожены в американских банках и международных финансовых организациях. Ранее Исламабад неоднократно упрекали за содействие талибам. В частности, с такими заявлениями выступали США, которые обвиняли разведку республики в поддержке боевиков в ходе 20-летнего конфликта. В качестве подтверждения этих слов может говорить тот факт, что Пакистан был одной из трех стран, признавших правительство боевиков в 90-х годах.

Как сообщается, и нынешняя победа «Талибана» в Афганистане была с одобрением встречена в Исламабаде, в том числе населением. При этом правительство страны активно пытается повлиять на мировое сообщество для признания власти боевиков и разморозки финансовых средств Кабула в Международном валютном фонде и в Вашингтоне, мотивируя это тяжелейшей гуманитарной катастрофой в Афганистане. Однако ряд экспертов считает, что доводы о бедственном положении местного населения — лишь инструмент Исламабада для укрепления позиций группировки, через которую он может продвигать национальные интересы в соседней стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан
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