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Захарова раскритиковала слова главы МВД Германии о решении миграционного кризиса через РФ
Политика
Захарова раскритиковала слова главы МВД Германии о решении миграционного кризиса через РФ
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 21 октября. Слова главы МВД Германии Хорста Зеехофера о решении миграционного кризиса на белорусской границе через РФ являются полным абсурдом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат ответила на слова министра внутренних дел ФРГ. Зеехофер ранее заверил, что ключ к решению проблемы миграции через Белоруссию лежит в России. Захарова раскритиковала заявление министра.

Глава МВД Германии ранее подчеркнул, что Берлин не будет закрывать границу с Польшей из-за миграционного кризиса и поможет Варшаве с патрулированием восточных рубежей. Министр также предположил, что для эффективного решения проблемы необходимо вести диалог как с Минском, так и с Москвой. Однако Зеехофер не уточнил, как Россия относится к наплыву нелегальных мигрантов в Евросоюз.

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мигранты белоруссия захарова
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