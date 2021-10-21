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Захарова: страны Запада не предоставили России через ОЗХО никаких запрошенных данных по Навальному
Политика
Захарова: страны Запада не предоставили России через ОЗХО никаких запрошенных данных по Навальному
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 21 октября. Великобритания, Германия, Швеция и Франция не предоставили через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) никаких запрошенных Российской Федерацией сведений по блогеру Алексею Навальному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помимо этого, российский дипломат также прокомментировала ответы стран Запада на вопросы Москвы по ситуации вокруг осужденного блогера. По ее словам, Запад собирается и далее раскручивать провокацию против России.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что ответы Берлина, Парижа, Лондона и Стокгольма на вопросы Москвы по делу об «отравлении» Навального являются бессодержательными. По его словам, отчеты указанных государств на запросы российской стороны являются пустыми отписками.

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