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Активистка Морозова призвала запрещать концерты пропагандирующих наркотики музыкантов

  /   Обновлено: 21 октября 2021 16:20
Общество
Активистка Морозова призвала запрещать концерты пропагандирующих наркотики музыкантов
Prt Scr youtube.com  /  вДудь

Санкт-Петербург, 21 октября. Лидер движения «Мир без наркотиков» Ганна Морозова прокомментировала решение суда в отношении блогеров Юрия Дудя и Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в своих материалах.

В четверг, 21 октября, эксперты в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили вопрос пропаганды наркотиков представителями отечественного шоу-бизнеса и блогинга. Одним из приглашенных спикеров стала руководитель общественного движения Ганна Морозова.

Отвечая на вопрос, насколько адекватным является решение московского суда приговорить известного блогера Юрия Дудя к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь», эксперт заявила, что не хотела бы уделять много внимания людям, которые занимаются пропагандой запрещенных веществ. До этого фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и Family.

«Дело в том, что многие люди, даже в Instagram, снимают ролики под мотивы и не задумываются, что там звучит, а молодое поколение подпевает и глубоко проникается этим, то есть просто даже неосознанно начинают подражать», — отметила Морозова.

Что касается самого штрафа, то, по мнению спикера, для Моргенштерна это будет больше пиаром, чем каким-то реальным наказанием, так как назначенная сумма для его является незначительной. Морозова вспомнила, что был прецедент, когда музыканту запретили концерт. Это она считает серьезной мерой, так как деятельность музыканта на какое-то время приостановилась.

«Когда рэперы пропагандируют наркотики, им просто выписывают штраф, а песня как крутилась, так и крутится», — резюмировала эксперт.

Решением Зюзинского суда Москвы блогер Юрий Дудь был приговорен к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с известным видеоблогером из Украины Иваном Рудским, в котором последний рассказал о своем опыте употребления наркотиков.

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