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Экс-депутат Рады Савченко сравнила НАТО с дорогими апартаментами
Политика
Экс-депутат Рады Савченко сравнила НАТО с дорогими апартаментами
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 21 октября. Украина не может позволить себе членство в Североатлантическом альянсе, который сравним с дорогими апартаментами. Об этом заявила экс-депутат Рады Надежда Савченко.

Бывший парламентарий прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО. По ее словам, есть категория военных, которые хотят в Альянс. Такие люди намерены обойти войну стороной, констатировала Савченко в эфире телеканала «Наш».

«НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману», — подчеркнула экс-депутат Рады.

Политик уточнила, что военные хотят зарплату, форму и обеспечения как в государствах-членах Альянса. Солдатам нравится проходить обучение по программам НАТО.

Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы крайне опасным шагом, заявил ранее замглавы МИД России Андрей Руденко. Дипломат дал такой комментарий по перспективе членства страны в НАТО.

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