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Участников штурма Конгресса Гватемалы обвинили в терроризме
Весь мир
Участников штурма Конгресса Гватемалы обвинили в терроризме
Global Look Press  /  Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

Гватемала, 21 октября. Власти Гватемалы обвинили в терроризме двух ветеранов войны, которые приняли участие в штурме здания конгресса. Об этом сообщает агентство EFE.

Обвинения в терроризме против Хуана Парачико Санчеса и Эрнесто Мартинеса Агустина были выдвинуты после того, как участники протестов устроили пожар в помещениях Конгресса Гватемалы. Некоторые депутаты утверждают, что «за этим движением стоит какая-нибудь политическая организация».

Участники обвиняются в незаконном вторжении в конгресс, вандализме и нападении на персонал внутри здания, в том числе на полицейских, которые пытались восстановить порядок в учреждении.

Конгрессмен Карлос Барреда, чей офис подожгли во время беспорядков, сообщил журналистам, что он заметил разные признаки того, что протесты и штурм законодательного органа были заранее запланированы и организованы некоей группой.

Сотни бывших военных 19 октября проникли в здание парламента, выломав металлические ворота парковки, и подожгли некоторые офисные помещения и по меньшей мере пять транспортных средств. Полиция эвакуировала более 100 работников и членов Конгресса Гватемалы через запасные выходы, в том числе через крышу.

Бывшие участники гражданской войны 1960–1996 годов организовали протесты, продлившиеся в течение двух недель. На захват здания парламента они пошли после игнорирования их требований со стороны законодателей..

Требования ветеранов рассматриваются Комиссиями по обороне, финансам и правам человека законодательного органа. Они выдвинули предложение о выплате в общей сложности 15,5 тыс. долларов всем бывшим военнослужащим или (если они уже скончались) их родственникам.
Материальные компенсации ветеранам войны были одним из предвыборных обещаний президента Алехандро Джаматтеи в 2019 году.

Гражданская война завершилась 19 декабря 1996 года после подписания мирного соглашения между правительством и ополченцами от Гватемальского национального революционного единства (URNG). В ходе конфликта, который продолжался более 35 лет, погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.

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