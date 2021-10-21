Участников штурма Конгресса Гватемалы обвинили в терроризме

Гватемала, 21 октября. Власти Гватемалы обвинили в терроризме двух ветеранов войны, которые приняли участие в штурме здания конгресса. Об этом сообщает агентство EFE.

Обвинения в терроризме против Хуана Парачико Санчеса и Эрнесто Мартинеса Агустина были выдвинуты после того, как участники протестов устроили пожар в помещениях Конгресса Гватемалы. Некоторые депутаты утверждают, что «за этим движением стоит какая-нибудь политическая организация».

Guatemala: la Fiscalía acusó de terrorismo a dos ex militares implicados en la toma del Congreso https://t.co/HdN2HFxUG1 — Infobae América (@infobaeamerica) October 21, 2021

Участники обвиняются в незаконном вторжении в конгресс, вандализме и нападении на персонал внутри здания, в том числе на полицейских, которые пытались восстановить порядок в учреждении.

Конгрессмен Карлос Барреда, чей офис подожгли во время беспорядков, сообщил журналистам, что он заметил разные признаки того, что протесты и штурм законодательного органа были заранее запланированы и организованы некоей группой.

Сотни бывших военных 19 октября проникли в здание парламента, выломав металлические ворота парковки, и подожгли некоторые офисные помещения и по меньшей мере пять транспортных средств. Полиция эвакуировала более 100 работников и членов Конгресса Гватемалы через запасные выходы, в том числе через крышу.

Abogados de los exmilitares detenidos ayer tras los disturbios que desencadenaron en la quema del Congreso de #Guatemala temen que el @MPguatemala les sindiquen por los delitos de terrorismo y atentado. "No tengo miedo", asegura uno de los soldados veteranos arrestado. pic.twitter.com/xvuHCGWris — ASIER VERA (@ASIERVERA) October 20, 2021

Бывшие участники гражданской войны 1960–1996 годов организовали протесты, продлившиеся в течение двух недель. На захват здания парламента они пошли после игнорирования их требований со стороны законодателей..

#URGENTE | Militares retirados toman Congreso de #Guatemala. Exigen indemnización por el trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno en los años 80. Congresistas y personal administrativo atrapados en las instalaciones. Habrían amenazado con tomar el aeropuerto. ???????? pic.twitter.com/AYJp7rSBcZ — Rei Gómez (@ReiGomezR) October 19, 2021

Требования ветеранов рассматриваются Комиссиями по обороне, финансам и правам человека законодательного органа. Они выдвинули предложение о выплате в общей сложности 15,5 тыс. долларов всем бывшим военнослужащим или (если они уже скончались) их родственникам.

Материальные компенсации ветеранам войны были одним из предвыборных обещаний президента Алехандро Джаматтеи в 2019 году.

Гражданская война завершилась 19 декабря 1996 года после подписания мирного соглашения между правительством и ополченцами от Гватемальского национального революционного единства (URNG). В ходе конфликта, который продолжался более 35 лет, погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.