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МИД РФ заявил об отказе Франции в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного центра
Политика
МИД РФ заявил об отказе Франции в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного центра
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 21 октября. Франция отказалась выдавать визы сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сообщили в МИД РФ.

Об этом на пресс-конференции рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, визы отказались выдать представителям центра в Париже.

Ранее в МИД РФ заявили, что американские власти злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН и используют ее для развязывания «визовой войны» с Россией. Поводом для заявления международного ведомства стал отказ Вашингтона в выдаче визы российскому депутату и дипломату Леониду Слуцкому для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

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