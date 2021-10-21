МИД РФ заявил об отказе Франции в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного центра

Москва, 21 октября. Франция отказалась выдавать визы сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сообщили в МИД РФ.

Об этом на пресс-конференции рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, визы отказались выдать представителям центра в Париже.

Ранее в МИД РФ заявили, что американские власти злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН и используют ее для развязывания «визовой войны» с Россией. Поводом для заявления международного ведомства стал отказ Вашингтона в выдаче визы российскому депутату и дипломату Леониду Слуцкому для участия в Генеральной Ассамблее ООН.