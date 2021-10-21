МИД РФ: отказ Альянса от контактов по военной линии «похоронил» совет Россия — НАТО

Москва, 21 октября. Североатлантический альянс фактически «похоронил» совет Россия — НАТО, отказавшись от контактов по военной линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Альянс отказывается от любого практического сотрудничества с Россией. Она также указала на нежелание военного блока искать пути деэскалации для нормализации двусторонних отношений. Стоит отметить, что НАТО отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при Альянсе и сократила число аккредитаций для россиян до 10.

«В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла», — сообщила Захарова в ходе брифинга.

Ранее в МИД РФ заявили, что Североатлантический альянс системно разрушал отношения с РФ. Там отметили, что военный блок отдавал предпочтение логике холодной войны, передает «Царьград».