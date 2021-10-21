Экономисты объяснили, почему Петербург оказался хуже Москвы подготовлен к локдауну

Если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, это нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке, считают опрошенные ФАН аналитики и экономисты.

Решение о локдауне

Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил 20 октября вице-губернатор Олег Эргашев.

«Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение», — сказал он, добавив, что власти Северной столицы полностью выполнят поручения правительства и президента.

Вызов для Петербурга

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода сказал, что восстановление экономики Санкт-Петербурга идет очень осторожно и неоднородно.

«В целом, по данным властей Северной столицы, по итогам первого полугодия 2021 года многие показатели едва достигли 80% от уровней 2019 года. Ситуация усугубляется практически нулевой индексацией зарплат в частном секторе и отсутствием среднесрочных инвестиционных стратегий бизнеса на 2022–2023 годы», — пояснил Андрей Лобода.

По его мнению, Москва уверенно вышла из кризиса и к началу осени накопила солидный запас экономической и финансовой прочности. Рынок труда в российской столице не просто ожил, а демонстрирует видимый подъем. Это происходит на фоне оживления и оптимистичного настроения крупного и среднего бизнеса, крупных реализуемых инфраструктурных проектов, поддержки властями предпринимательского духа москвичей.

«Москва уже вышла по всем экономическим показателям на допандемийный уровень 2019 года и по ключевым направлениям, включая инвестиции в промышленный сектор, растет опережающими темпами», — сообщил Андрей Лобода.

По его мнению, возможный локдаун и серьезные ограничения в период нерабочих дней — это заметный вызов экономическому восстановлению города на Неве. Для оптимистичного будущего властям предстоит работа в режиме аврала. К началу зимы было бы идеально удвоить количество вакцинированных петербуржцев. Для этого понадобится серьезная поддержка со стороны региональных и федеральных властей, четкая координация всех профильных органов управления в области здравоохранения и социальной поддержки.

«Нужно помнить, что сбережение людей является самым приоритетным в государственной политике. Похоже, что власти Петербурга получили новый вызов в своей работе. Важными направлениями для экономического роста Северной столицы остаются промышленность, розничная торговля и индустрия ИТ. Уверенное восстановление и рост этих отраслей позволит макроэкономическим показателям по итогам текущего года остаться в зеленой зоне. С высокой вероятностью экономика Санкт-Петербурга преодолеет новые трудности при отсутствии местного локдауна», — добавил Андрей Лобода.

Экономика пострадает

Как отметил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября этого года крайне негативно отразится на экономике и социальной сфере нашего города. Мера эта представляется непродуманной и неподготовленной. Опять, как и полтора года тому назад и по тем же самым причинам, перестанут работать предприятия, будет прекращена деятельность организаций и не будут решаться насущные для экономики и граждан вопросы — просто потому, что некому и негде их будет решать в эти дни.

«Мало того, что экономику и социальную сферу нашего города будет разрушать непродуманное, явно ненужное или как минимум преждевременное введение QR-кодов, так к этому негативному фактору добавится полное свертывание экономической активности. Сочетание двух этих факторов нанесет серьезный удар по экономике и еще более ухудшит ситуацию в социальной сфере, на потребительском рынке», — добавил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, к принятию столь скоропалительных мер Петербург не готов ни с какой точки зрения. За полтора года ограничений предприятия и организации и без того либо закрылись, либо показали убытки, рентабельность — практически на нуле.

«Говорить о прибыли в кругу производственников и вовсе считается дурным тоном, ее практически нет. Психологически к введению QR-кодов одновременно с полным закрытием экономической деятельности не готовы и горожане, которые и без того за прошедшие полтора года устали — причем не столько от эпидемии COVID-19, сколько от «антиковидной активности» чиновников. В общем, город не готов к полной остановке экономической активности в сочетании с введением QR-кодов», — рассказал Владимир Соловейчик.

По его мнению, Петербург ждут колоссальные убытки в сфере услуг, торговли, культуры и спорта, бытового обслуживания, дальнейшее сворачивание производства, рост безработицы и «беззарплатицы», падение реальных доходов граждан, усиление их недовольства действиями власти. Таковы последствия непродуманных решений петербургских чиновников, считает эксперт.

В то же время, по информации соцсетей и СМИ, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сейчас находится в отпуске. Однако официально Смольный эти сведения не подтвердил.