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Лавров 22 октября проведет переговоры с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом
Политика
Лавров 22 октября проведет переговоры с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся 22 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат анонсировала переговоры главы внешнеполитического ведомства России с представителем ООН. По ее словам, встреча пройдет 22 октября.

«Сергей Лавров проведет встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом», — сообщила Захарова на брифинге.

«Пятерка» Совета Безопасности ООН не имеет права диктовать судьбы мира, заявил ранее министр иностранных дел России. Лавров дал такой комментарий в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер отметил, что постоянные члены Совбеза ООН не пытаются навязать миру свои интересы.

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лавров захарова встреча
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