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В Саудовской Аравии стартовал фестиваль Riyadh Season 2021
Весь мир
В Саудовской Аравии стартовал фестиваль Riyadh Season 2021
Global Look Press  /  Hu Guan/XinHua

Эр-Рияд, 21 октября. В столице Саудовской Аравии стартовал фестиваль Riyadh Season 2021, в рамках которого в 14 зонах по всему городу пройдут различные концерты и иные развлекательные мероприятия. На церемонии открытия выступил американский рэпер Pitbull, а представил его публике всемирно известный рестлер Марк Уильям Кэлвей по прозвищу «Гробовщик».

Перед выступлением председатель совета директоров Главного управления развлечений Турки Аль-Шейха выступил с речью, выразив искреннюю благодарность королю Салману бин Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммаду бин Салману Аль Сауду, оказывавшим поддержку в подготовке мероприятия. Как сообщается, количество присутствующих при этом превысило 750 тысяч посетителей, еще несколько миллионов человек наблюдали за трансляцией концерта в интернете и на телевидении.

Данный фестиваль является частью более широкой инициативы Saudi Seasons, запущенной к 2019 году Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии (SCTH). Организацией мероприятий, которые проходят в различных городах, занимается комитет во главе с Мухаммадом бин Салманом. Также принимает участие и ряд других ведомств, например, министерства культуры и спорта.

Одной из главных целей инициативы является развитие туристического сектора государства, а также повышение занятости населения. В частности, «сезон» в Джидде в 2019 году предоставил молодым гражданам страны около пяти тысяч рабочих мест. В более широком смысле Saudi Seasons является частью государственной программы, призванной уменьшить зависимость страны от экспорта нефти, в том числе — за счет привлечения большего числа иностранных гостей и инвесторов.

Помимо концертов, в рамках Riyadh Season 2021 в столице проводятся показы мод, развлекательные программы, культурные и спортивные мероприятия, маскарады и распродажи, а также действует около 90 фудтраков, где посетители смогут попробовать национальную кухню множества стран со всего мира. В нескольких частях города были проведены крупномасштабные пиротехнические шоу. Для повышения безопасности в Эр-Рияде также развернуты мобильные медицинские пункты и увеличено количество экипажей неотложной помощи.

Незадолго до фестиваля власти королевства поэтапно отменили ряд коронавирусных ограничений из-за снижения уровня заболеваемости — в среднем за последнюю неделю в клиники с таким диагнозом ежедневно поступало чуть более 40 человек. По сообщению саудовского министерства здравоохранения, это наименьший уровень заражения, который был зарегистрирован с начала этого года.

Данный показатель разительно отличается от статистики середины июня, когда в сутки в больницы поступало более тысячи зараженных. При этом к сентябрю население страны, насчитывающее около 35 млн человек, получило более 40 млн доз вакцины, которую в королевстве могут сделать как коренные граждане, так и иностранные резиденты.

В рамках постепенного снятия ограничений с 17 октября в королевстве отменен масочный режим при нахождении на открытых площадках. Внутри зданий люди по-прежнему обязаны носить средства защиты. Стоит отметить, что неисполнение подобных требований в стране наказывается довольно сурово, вплоть до арестов.

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