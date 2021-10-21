Голуби предскажут наступление морозов в День Трифона и Пелагеи

Москва, 21 октября. Весь православный мир отмечает праздник двух святых — преподобных Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. В этот день необходимо готовиться к зиме и постараться не привлечь к себе проблемы.

Согласно народной мудрости, характер предстоящей погоды можно определить с помощью голубя. Если птица прячет лапку в перья, то следует ждать скорого похолодания. Кроме того, остатки листьев на березах предсказывают, что не стоит ждать в ближайшее время снега. Если в этот день на небе облака проплывают низко, а деревья стоят голые — можно начать готовиться к сильным морозам.

По приметам, в День Трифона и Пелагеи категорически запрещено тратить время попусту, распускать злые сплетни и осуждать других. Кроме того, необходимо проявить уважение к окружающим, не выражаясь нецензурными словами. Согласно народной примете — безделье в этот день строго под запретом, особенно для мужчин, женщинам же запрещается долго прихорашиваться.

Девушкам, которые любят гулять на опушке леса, в этот день рекомендуется остаться дома, сообщают «Народные Новости». В случае острой необходимости пойти в лес, представительницам прекрасного пола нужно задуматься о сопровождении.

Ранее «Вечерняя Москва» назвала главные приметы и поверья актуальные в день Иерофея Афинского. В этот день не рекомендуют устраивать пиршества с алкоголем и праздновать свадьбу.