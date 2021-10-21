Польский политолог Корейба указал на «украинский щит» Варшавы в случае войны с Россией

Москва, 21 октября. Польше нет смысла бояться войны с Россией даже после самых агрессивных действий НАТО, ведь у нее есть «украинский щит». Такое сенсационное признание сделал политолог Якуб Корейба в беседе с ведущей ток-шоу «Время покажет» Екатериной Стриженовой.

В эфире общественно-политической передачи на Первом канале развернулась бурная дискуссия по поводу недавних заявлений министра обороны США Ллойда Остина о возможной войне Украины с Россией. Корейба держался вызывающе и признался ведущим, что Польше, несмотря на растущую военную и экономическую мощь Москвы, бояться в ближайшие годы нечего — Украина заплатит за все провокации Варшавы сторицей. Плюс, добавил Корейба, время, когда страны НАТО могут нанести своему восточному геополитическую оппоненту хоть сколько-то ощутимый урон, подходит к концу, а значит, нужно попытаться запрыгнуть в последний вагон.

«А вам-то не страшно (провоцировать Россию. — Прим. ФАН)?» – спросила политолога Стриженова. «Нам было страшно весь XX век. И весь XIX век», — резко ответил ей Якуб Корейба. «Значит, у вас есть опыт, и вы понимаете, чем это вообще грозит. Что вы делаете-то?» — призвала поляка к ответу ведущая Первого канала. «Мы понимаем, что сейчас единственный, возможно, последний шанс уменьшить влияние России до той степени, в которой она перестанет нам угрожать», — признался эксперт из Варшавы.

facebook.com / Якуб Корейба

Именно Украина станет первой и последней жертвой, если махинации НАТО против Москвы обернутся крахом, объявил Корейба. План североатлантических «союзников» Киева циничен и прост: если дело дойдет до войны, республику просто «оставят на растерзание», а сами затаятся в ожидании, пока Кремль не успокоится.

«Катя, мы давно знакомы и можем говорить прямо. Если то, о чем вы подумали, произойдет, то это случится не с нами, а с Украиной. Поэтому мы рискуем гораздо меньше, чем будем рисковать, когда вы Украину себе заберете. Сейчас это происходит у них, а когда Украина опять станет вашей, это будет у нас. Мы этот момент отодвигаем», — доверительно сообщил Стриженовой Якуб Корейба.

Польский эксперт Якуб Корейба неоднократно делал громкие заявления по Украине и отношениям России и НАТО в эфире ток-шоу «Время покажет». Ранее политолог пожаловался, что Москва располагает «неформальным правом вето» на вступление в Альянс постсоветских республик.