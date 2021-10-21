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Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с рэпером Элджеем
Шоу-бизнес
Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с рэпером Элджеем
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 21 октября. Популярная телеведущая и бывшая жена рэпера Элджея Настя Ивлеева пообщалась с подписчиками и поделилась с ними размышлениями о своем будущем и в первую очередь о личной жизни, пишет Teleprogramma.pro. Настя также призналась, что не будет сводить татуировки, напоминающие о бывшем возлюбленном.

«Я люблю воспоминания! Я ни один партак не сведу с тела! Более того, завтра иду делать новый», – рассказала Анастасия.

«Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить! Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка! Любить — прекрасно!» — утверждает телеведущая.

При этом Ивлеева продолжает наслаждаться свободной жизнью. Не так давно она в прямом эфире поцеловалась с телеведущей Ксенией Собчак. Женщины показали, что такое настоящий эпатаж. У свидетелей происходящего поцелуй вызвал бурю неоднозначных эмоций. В Госдуме уже раскритиковали это событие. Естественно, что за словом в карман не полез известный депутат Виталий Милонов. Он назвал поцелуй «цирком», в который постепенно превращается отечественный шоу-бизнес и YouTube.

«Контент продвигается, не исходя из социальной значимости, а по критерию максимальной скандальности», — считает Милонов.

По мнению депутата по виновницам поступка «плачет специнтернат», где их будут учить правильно себя вести. Собчак и Ивлеева были также раскритикованы за пренебрежение карантинными мерами.

Ранее Анастасия Ивлеева высказалась о высокомерии ее бывшей соведущей Регины Тодоренко.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с рэпером Элджеем
милонов собчак поцелуй татуировки элджей ивлеева
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