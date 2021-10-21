Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с рэпером Элджеем

Москва, 21 октября. Популярная телеведущая и бывшая жена рэпера Элджея Настя Ивлеева пообщалась с подписчиками и поделилась с ними размышлениями о своем будущем и в первую очередь о личной жизни, пишет Teleprogramma.pro. Настя также призналась, что не будет сводить татуировки, напоминающие о бывшем возлюбленном.
«Я люблю воспоминания! Я ни один партак не сведу с тела! Более того, завтра иду делать новый», – рассказала Анастасия.
«Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить! Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка! Любить — прекрасно!» — утверждает телеведущая.
При этом Ивлеева продолжает наслаждаться свободной жизнью. Не так давно она в прямом эфире поцеловалась с телеведущей Ксенией Собчак. Женщины показали, что такое настоящий эпатаж. У свидетелей происходящего поцелуй вызвал бурю неоднозначных эмоций. В Госдуме уже раскритиковали это событие. Естественно, что за словом в карман не полез известный депутат Виталий Милонов. Он назвал поцелуй «цирком», в который постепенно превращается отечественный шоу-бизнес и YouTube.
«Контент продвигается, не исходя из социальной значимости, а по критерию максимальной скандальности», — считает Милонов.
По мнению депутата по виновницам поступка «плачет специнтернат», где их будут учить правильно себя вести. Собчак и Ивлеева были также раскритикованы за пренебрежение карантинными мерами.
Ранее Анастасия Ивлеева высказалась о высокомерии ее бывшей соведущей Регины Тодоренко.