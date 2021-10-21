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Елена Степаненко впервые обратилась к молодой жене Евгения Петросяна

  /   Обновлено: 21 октября 2021 15:37
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые обратилась к молодой жене Евгения Петросяна
Prt Scr youtube.com  /  @ Россия 1

Москва, 21 октября. Экс-звезда шоу «Аншлаг» Елена Степаненко призналась, что нашла положительные стороны в разводе с юмористом Евгением Петросяном. Артистка также обратилась к его новой избраннице с теплыми пожеланиями.

Елена Степаненко с головой погрузилась в карьеру после развода с Евгением Петросяном. Звезда часто выступает на сцене, вдохновение для новых программ она берет из собственного опыта и рассказывает о женщинах в зрелом возрасте, которые стараются не унывать и сохраняют веру в любовь.

Журналисты сайта kp.ru встретились со звездой комедии после одного из последних концертов. Степаненко с достоинством ответила на предложение корреспондента впервые обратиться Татьяне Брухуновой, новой супруге Петросяна.

«Ей — здоровья, счастья и радостных дней», — отметила артистка.

Степаненко также отметила, что расставание с супругом после многолетнего союза пошло ей на пользу. Пара провела в браке 30 лет, дочь Петросяна Викторина не смогла простить отцу развод.

Помимо расставания артисты прошли через длительную и скандальную процедуру раздела имущества. Хамовнический суд завершил процесс лишь этим летом: по словам адвоката Сергея Жорина, экс-супруги регулярно пересматривали свои требования и подавали новые иски, передает телеканал «360».

Несмотря на скандалы, Петросян активно наслаждается семейным счастьем с новой супругой. Недавно Брухунова похвасталась перед подписчиками семейными фото в день рождения юмориста.

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петросян степаненко брухунова
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