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Ведущий Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» свежим анекдотом про QR-коды
Политика
Ведущий Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» свежим анекдотом про QR-коды
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 21 октября. Известный российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз развеселил зрителей программы «Место встречи» на канале НТВ.

Несмотря на то, что на ток-шоу обсуждали далеко не веселую тему, ведущий не смог не рассказать в конце программы свежую шутку, которая немного сбавила градус серьезности темы.

В ходе «Места встречи» спикеры и гости обсудили новые ограничительные меры, введенные властями страны в связи с ухудшающейся обстановкой по коронавирусу. Проблема вновь стала актуальной на фоне высоких показателей заражения и смертности. Чтобы немного поднять настроение под конец программы, Норкин решился рассказать анекдот.

«Пришел вчера в ресторан, показал им свой QR-код, они просканировали и сказали, что, согласно моему QR-коду, я — куриная грудка за 270,90, и выгнали», — пошутил телеведущий, едва не доведя гостей студии до слез.

pixabay.com /

В конце он добавил, что полностью поддерживает новые ограничения, введенные правительством, особенно, учитывая удручающую статистику по коронавирусу. По его словам, без реальных антиковидных мер безопасности обойтись нельзя.

Ранее Норкин рассмешил гостей передачи смелыми заявлениями о работе некоторых депутатов Госдумы нового созыва. В частности, под «обстрел» попал эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

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норкин анекдот коронавирус
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