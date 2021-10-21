Покинувшая «Бэтвумен» Руби Роуз заявила, что на шоу невозможно было работать

Вашингтон, 21 октября. Актриса Руби Роуз, сыгравшая в первом сезоне сериала «Бэтвумен», раскрыла истинную причину своего ухода из проекта. По ее словам, на шоу невозможно было работать.

Актриса сообщила, что решение она приняла после скандала с бывшим главой телевизионной группы Warner Bros. Питером Ротом. Продюсер угрожал уволить всех членов съемочной группы, если Роуз не выйдет на съемки после десяти дней больничного.

Знаменитости также не нравилась атмосфера на съемочной площадке. По ее словам, актер Дугрей Скотт повышал голос на каскадершу. Более того, артист мог прийти и уйти с площадки, когда ему вздумается. Такое издевательство 35-летняя актриса терпеть не могла.

Роуз отказалась сниматься во втором сезоне «Бэтвумен» в мае. У шоу три сезона. В новой части сериала появится Ядовитый Плющ в исполнении актрисы Бриджет Риган.