Пушков назвал явным фиаско демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах

Москва, 21 октября. Ситуация с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов выглядела как явное фиаско, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

В ходе выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Афинах дипломаты демонстративно ушли из зала. По словам сенатора, несмотря на явное желание кому-то что-то доказать, «демарш» не удался.

«Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско», — подчеркнул Пушков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал выпад европейских парламентариев. По его мнению, поступок поляков и прибалтов демонстрирует неготовность западных соседей Российской Федерации к осмысленному и открытому диалогу.