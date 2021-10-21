Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 17:04
17:03
Общество
Общественница Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
17:03
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
17:02
Экономика
Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
17:02
Спорт
Уткин сравнил Дзюбу с котом Матроскиным после матча ЛЧ с «Ювентусом»
16:56
Происшествия
Колледж имени Путилова в Петербурге закрыли из-за угрозы стрельбы
16:55
Шоу-бизнес
Подруги Анастасии Макеевой подозревают, что Роман Мальков опаивает ее
16:55
Общество
Сомнолог Александр Калинкин перечислил заболевания, которые может спровоцировать недосып
16:54
Экономика
Новак предупредил о рисках подорожания сельхозпродукции из-за газового кризиса в ЕС
16:52
Общество
Гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф намекнула на съемки сиквела «Дюны»
16:51
Общество
Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения 22 октября
Все новости

Пушков назвал явным фиаско демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах
Политика
Пушков назвал явным фиаско демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 21 октября. Ситуация с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов выглядела как явное фиаско, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

В ходе выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Афинах дипломаты демонстративно ушли из зала. По словам сенатора, несмотря на явное желание кому-то что-то доказать, «демарш» не удался.

«Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско», — подчеркнул Пушков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал выпад европейских парламентариев. По его мнению, поступок поляков и прибалтов демонстрирует неготовность западных соседей Российской Федерации к осмысленному и открытому диалогу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков назвал явным фиаско демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах
польша пушков прибалтика
Комментировать