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Алжир в ближайшее время откроет границы с Тунисом
Весь мир
Алжир в ближайшее время откроет границы с Тунисом
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Алжир, 21 октября. Североафриканская республика откроет сухопутные границы с Тунисом в ближайшее время, сообщает агентство Sputnik.

Осведомленный источник подтвердил в заявлениях СМИ, что руководство АНДР объявит о возобновлении передвижения с соседним государством на днях. При этом огласят превентивные меры, направленные против распространения коронавируса. Власти также введут контроль за состоянием здоровья путешественников.

Алжир закрыл границы в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В Тунисе недавно объявили о намерении облегчить условия, налагаемые на граждан соседней страны для въезда.

В прошлом месяце президент Каис Саид подписал распоряжение об открытии погранпереходов с Ливией. Незадолго до этого стороны согласовали протокол об охране здоровья.

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