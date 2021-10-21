Алжир в ближайшее время откроет границы с Тунисом

Алжир, 21 октября. Североафриканская республика откроет сухопутные границы с Тунисом в ближайшее время, сообщает агентство Sputnik.

Осведомленный источник подтвердил в заявлениях СМИ, что руководство АНДР объявит о возобновлении передвижения с соседним государством на днях. При этом огласят превентивные меры, направленные против распространения коронавируса. Власти также введут контроль за состоянием здоровья путешественников.

Алжир закрыл границы в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В Тунисе недавно объявили о намерении облегчить условия, налагаемые на граждан соседней страны для въезда.

В прошлом месяце президент Каис Саид подписал распоряжение об открытии погранпереходов с Ливией. Незадолго до этого стороны согласовали протокол об охране здоровья.