Башаров рассказал, как экстрасенс помогла ему найти погибшую знакомую

Москва, 21 октября. Известный телеведущий и актер Марат Башаров рассказал о личном опыте общения с экстрасенсом. Победительница девятого сезона Наталья Бантеева безошибочно определила судьбу его знакомой.

Несколько лет назад друзья актера обратились к нему за помощью: пропала молодая девушка, которая два года жила в Испании. Никто из близких не мог до нее дозвониться в течение двух недель. Выбор пал на Наталью Бантееву, которая попросила Башарова принести фотографию пропавшей и одну вещь, которую девушка носила.

«Наталья берет фото, зажимает между ладонями. Я вижу сразу — она меняется, лицо искажается», — поделился подробностями разговора актер в шоу «Алена, блин!».

По его словам, от фотографии действительно исходил холод, который говорил о том, что девушки нет в живых. Позже по личной вещи пропавшей она определила, от чего та умерла.

«Наталья берет топик и посыпает его сахаром, потому что сахар — проводник энергии, начинает нюхать и говорит: «Марик, ее точно нет в живых. Фу. Я не хочу в это лезть и ты не лезь!» Я говорю: «Что мне сказать друзьям? Она сказала: «Скажи, что ее нет в живых»», — вспомнил Башаров.

vk.com / Наталья Бантеева

Впоследствии выяснилось, что тело пропавшей нашли с ножевым ранением в сердце, как и говорила экстрасенс. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» отметил, что на испытаниях в рамках программы он видел, на что способны участники.

Ранее в рамках YouTube-шоу Марат Башаров жестко прошелся по документальному фильму об экстрасенсах «Идущие к черту». Актер уверен, что вся информация, собранная в проекте, не соответствует действительности.