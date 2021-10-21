Психолог Искра объяснила, в каком случае детей можно не отдавать в детсад

Вопрос необязательности посещения детского сада, когда у родителей есть возможность оставить ребенка дома, упирается в аргументы педагогов о необходимости социализации. Мол, как же такой домашний ребенок потом пойдет в школу. С одной стороны, здравое зерно с точки зрения получения навыков общения есть. С другой, социализация может происходить и вне стен дошкольного учреждения. О том, каким детям ходить в детский сад не обязательно, корреспонденту ФАН рассказала психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра.

По словам специалиста, ситуация в каждой семье индивидуальна, и коммуникативные навыки ребенка, его умение взаимодействовать с социумом зависят от наличия постоянного круга общения среди сверстников. И необязательно это общение должно происходить в детском саду.

«Если в семье трое детей, то ребенку достаточно этого общения. Бывают ситуации, когда братьев-сестер нет, но мама тесно дружит с какой-то другой семьей, где есть дети, — это тоже очень хорошо. Когда ребенок на длительной основе общается с двумя и более детьми, то с социализацией все в порядке», — заверила она.

Искра подчеркнула, что в этом вопросе важным фактом является именно постоянное общение со сверстниками. При этом, если самостоятельно сформировать такой круг общения нет возможности, то выбирая между «развивашками» и классическим детским садом, предпочтение лучше отдать все же последнему.

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«Чем отличаются кружки от детского сада? В детский сад ребенок вынужденно идет каждый день. На тех же «развивашках», если у него случился конфликт с другими детьми, то родители могут либо сменить группу, либо вообще отказаться от посещения занятий. А в саду этот конфликт приходится решать. Таким образом ребенок учится справляться с различными социальными ситуациями. Постоянно общаясь между собой, дети учатся дружить, расставаться, потом опять дружить. В условиях детского сада это все более безопасно, поскольку воспитатели тесно вовлечены в процесс. Они поддерживают детей, что-то объясняют им», — привела аргументы Искра.

Школа, по словам психолога, это уже следующий этап, где ребенку без опыта длительных отношений в коллективе будет нелегко освоиться. Тем более учитель — не воспитатель. Он больше погружен в процесс обучения детей, которые преимущественно оказываются предоставлены сами себе, здесь-то и понадобятся навыки общения, приобретенные в детском саду или в среде сверстников дома.